"Фламенго" нацелился на защитника "Зенита"

Фото сайт РПЛ

Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос заинтересовал бразильский топ-клуб.

По информации журналиста Жонаса Стелманна, 27-летний футболист стал трансферной целью "Фламенго".

Рыночная стоимость Сантоса оценивается в 16 миллионов евро. Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне бразилец сыграл за "Зенит" 19 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените". | http://soccernews.ru