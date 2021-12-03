"Фламенго" нацелился на защитника "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургфламенгодуглас сантострансферы

"Фламенго" нацелился на защитника "Зенита"

Фото сайт РПЛ

Левый защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос заинтересовал бразильский топ-клуб.

По информации журналиста Жонаса Стелманна, 27-летний футболист стал трансферной целью "Фламенго".

Рыночная стоимость Сантоса оценивается в 16 миллионов евро. Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне бразилец сыграл за "Зенит" 19 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Зените" определились с будущим Семака

В "Зените" определились с будущим Семака

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов