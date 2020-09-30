"Фламенго" не может договориться со "Спартаком" о продлении аренды Педро Роши

"Фламенго" ведет переговоры с московским "Спартаком" о продлении аренды бразильского нападающего Педро Роши, сообщает ESPN.

По данным источника, бразильский клуб хочет, чтобы футболист остался в команде до конца чемпионата Бразилии, который завершится 24 февраля 2021 года. Впрочем, арендное соглашение заключено до конца 2020 года. "Спартак" отказывается на продление аренды до требуемой бразильцами даты, так как в случае возвращения Роши, клуб не успеет дозаявить его на весеннюю часть чемпионата России. Но, возможно, клубы смогут договориться о продлении аренды до лета 2021 года.

24-летний Роша выступает за "Фламенго" с 2020 года, провел за клуб четыре матча и отдал одну результативную передачу. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.

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