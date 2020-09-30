"Фламенго" не может договориться со "Спартаком" о продлении аренды Педро Роши

Теги спартак москвафламенгопедро рошатрансферы

"Фламенго" не может договориться со "Спартаком" о продлении аренды Педро Роши

"Фламенго" ведет переговоры с московским "Спартаком" о продлении аренды бразильского нападающего Педро Роши, сообщает ESPN.

По данным источника, бразильский клуб хочет, чтобы футболист остался в команде до конца чемпионата Бразилии, который завершится 24 февраля 2021 года. Впрочем, арендное соглашение заключено до конца 2020 года. "Спартак" отказывается на продление аренды до требуемой бразильцами даты, так как в случае возвращения Роши, клуб не успеет дозаявить его на весеннюю часть чемпионата России. Но, возможно, клубы смогут договориться о продлении аренды до лета 2021 года.

24-летний Роша выступает за "Фламенго" с 2020 года, провел за клуб четыре матча и отдал одну результативную передачу. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Игнашевич предложил натурализовать защитника "Спартака" для сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 29 сентября

Главные новости дня: 29 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов