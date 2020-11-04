"Фламенго" не собирается выкупать Рошу у "Спартака"
Представитель бразильского нападающего "Спартака" Педро Роши заявил, что российский клуб не предлагал "Фламенго" выкупить трансфер футболиста за шесть миллионов евро.
"Мы сообщаем, что "Спартак" не предлагал "Фламенго" выкупить Педро Рошу. Сейчас ведутся переговоры о продлении аренды. Роша адаптировался во "Фламенго" и хочет остаться в клубе", - приводит слова представителя форварда Coluna do Fla.
"Фламенго" арендовал 26-летнего Рошу в январе 2020 года. Всего он провел за бразильский клуб четыре матча и отдал одну результативную передачу. Арендное соглашение действует до конца 2020 года с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро. Контракт игрока со "Спартаком" действует до лета 2023 года.
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