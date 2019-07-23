"Фламенго" объявил о переходе Филипе Луиса
Бразильский защитник Филипе Луис Касмирски перешел во "Фламенго", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бразильскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до декабря 2021 года.
"Наступил великий день, исполнилась моя детская мечта. День, когда я могу сказать, что я – игрок "Фламенго", – сказал Филипе Луис.
33-летний Филипе Луис за свою карьеру выступал за "Фигейренсе", "Аякс", "Рентистас", "Реал", "Депортиво", "Атлетико", "Челси" и вновь "Атлетико". За сборную Бразилии сыграл 44 матча и забил два гола. Чемпион Испании, чемпион Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка английской лиги, двукратный победитель Лиги Европы, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Кубка Конфедераций, обладатель Кубка Америки.
Не пропустите: Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико". | http://soccernews.ru
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