"Фламенго" объявил об уходе главного тренера Жезуша
Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш покинул команду. Скорее всего, специалист вернется в "Бенфику".
65-летний специалист работал в "Бенфике" с 2009 по 2015 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Португалии, один раз выиграл Кубок страны и Суперкубок Португалии, четырежды - Кубок лиги. Два раза доходил до финала Лиги Европы.
В чемпионате Португалии "Бенфика" занимает 2 место в турнирной таблице.
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ПСЖ продолжает вести переговоры с Неймаром о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14