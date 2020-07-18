"Фламенго" объявил об уходе главного тренера Жезуша

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"Фламенго" объявил об уходе главного тренера Жезуша

Главный тренер "Фламенго" Жорже Жезуш покинул команду. Скорее всего, специалист вернется в "Бенфику".

65-летний специалист работал в "Бенфике" с 2009 по 2015 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Португалии, один раз выиграл Кубок страны и Суперкубок Португалии, четырежды - Кубок лиги. Два раза доходил до финала Лиги Европы.

В чемпионате Португалии "Бенфика" занимает 2 место в турнирной таблице.

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