"Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль" и вышел в финал клубного чемпионата мира
"Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль" и вышел в финал клубного чемпионата мира.
Второй финалист определится в паре "Ливерпуль" - "Монтеррей".
"Фламенго" - "Аль-Хиляль Эр-Рияд" - 3:1 (0:1)
Голы: Аль-Давсари, 18 - 0:1, Де Арраскаэта, 49 - 1:1, Бруну Энрике, 78 - 2:1, Аль-Булаихи, 82 (в свои ворота) - 3:1.
Финал клубного чемпионата состоится 21 декабря. Начало - в 20:30 (мск).
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