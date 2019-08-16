"Фламенго" опубликовал заявление о переговорах с Балотелли

"Фламенго" прояснил ситуацию с возможным переходом в клуб нападающего Марио Балотелли.

В официальном заявлении бразильского клуба отмечается, что переговоры со скандальным итальянцем действительно велись, однако было принято обоюдное решение не заключать контракт.

Скорее всего, форвард продолжит карьеру в "Брешии". Других претендентов на него на сегодняшний день нет.

Напомним, что этим летом Балотелли покинул "Марсель" и сейчас является свободным агентом.

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