"Фламенго" опубликовал заявление о переговорах с Балотелли
"Фламенго" прояснил ситуацию с возможным переходом в клуб нападающего Марио Балотелли.
В официальном заявлении бразильского клуба отмечается, что переговоры со скандальным итальянцем действительно велись, однако было принято обоюдное решение не заключать контракт.
Скорее всего, форвард продолжит карьеру в "Брешии". Других претендентов на него на сегодняшний день нет.
Напомним, что этим летом Балотелли покинул "Марсель" и сейчас является свободным агентом.
Не пропустите: Материал о футбольном "веселье"! Выделяем 10 самых курьезных случаев автоголов в истории футбола. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кулибали мог этим летом стать самым дорогим защитником в истории
-
"Спартак" попросил перенести время начала матча 7-го тура РПЛ с "Крыльями Советов"
-
"Милан" намерен усилиться немецким хавбеком
-
Караваев отреагировал на слухи о возможном переходе в "Зенит"
-
1
Азар купил элитный дом в Мадриде (фото)
-
Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА
-
Неймар готов терять 15 миллионов евро ежегодно ради возвращения в "Барселону"
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
-
Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал решение суда по разделу имущества
-
Шупо-Мотинг близок к уходу из ПСЖ
-
"Фламенго" опубликовал заявление о переговорах с Балотелли
-
Цорн оценил игру Шюррле в составе "Спартака"
-
"Сочи" может подписать экс-игрока "Рубина" и ЦСКА
-
1
"Реал" взял кредит на трансфер Неймара
-
Сутормин рассказал об адаптации в "Зените"
-
Ласина Траоре определился с новым клубом
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Известный форвард пропустит полгода из-за серьезной болезни
-
Американская футболистка потребовала платить женщинам наравне с мужчинами
-
1
"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сантос
|14
|32
|2
|Палмейрас
|14
|29
|3
|Фламенго
|14
|27
|4
|Атлетико Минейро
|14
|27
|5
|Сан-Паулу
|13
|24
|6
|Коринтианс
|14
|24
|7
|Ботафого
|14
|22
|8
|Интернасьонал
|14
|21
|9
|Сеара
|14
|20
|10
|Байя
|14
|20
|11
|Атлетико Паранаенсе
|13
|19
|12
|Форталеза
|14
|17
|13
|Гоияс
|14
|17
|14
|Гремио
|14
|17
|15
|Васко да Гама
|14
|17
|16
|Флуминенсе
|14
|12
|17
|Крузейро
|14
|11
|18
|Чапекоенсе
|14
|10
|19
|КСА
|14
|8
|20
|Аваи
|14
|6