"Фламенго" победил "Барселону" в 1/2 финала Кубка Либертадорес, "Палмейрас" сыграл вничью с "Атлетико Минейро"

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"Фламенго" победил "Барселону" в 1/2 финала Кубка Либертадорес, "Палмейрас" сыграл вничью с "Атлетико Минейро"

Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Либертадорес.

"Палмейрас" и "Атлетико Минейро" не выявили сильнейшего в бразильском дерби.

"Фламенго" дома уверенно разобрался с эквадорской "Барселоной" - победа 2:0.

"Фламенго" (Бразилия) – "Барселона Гуаякиль" (Эквадор) - 2:0

Голы: 1:0 – 21 Бруно Энрике, 2:0 – 38 Бруно Энрике.

"Фламенго": Диего Алвес, Исла (Матеузиньо, 80), Давид Луиз (Лео Перейра, 58), Родриго Кайо, Рене, Эвертон Рибейро, Перейра (Педро, 84), Арао, Габриэл Барбоза, Витиньо (Тиаго Майя, 58), Бруно Энрике (Майкл Ричард, 80).

"Барселона Гуаякиль": Буррай, Кастильо, Пинейда, Леон, Риверос, Пиньятарес (Лопес, 90), Пресиадо (Перласа, 72), Мартинес (Монтаньо, 82), Молина, Диас (Карселен, 46), Мастриани (Гарсес, 71).

Удаления: Молина (45), Лео Перейра (89).
 

"Палмейрас" (Бразилия) – "Атлетико Минейро" (Бразилия) - 0:0

"Палмейрас": Уэвертон, Маркос Роша, Луан, Гомес, Рафаэл Вейга, Пикерес, Зе Рафаэл (Патрик де Паула, 86), Мело (Данило, 69), Дуду (Весли, 65), Луис Адриано (Дейверсон, 64), Рони (Габриэл Верон, 86).

"Атлетико Минейро": Эверсон, Алонсо, Арана, Мариано, Натан, Жаир Жуниор, Сарачо (Варгас, 75), Аллан, Фернандес (Натан, 86), Диего Коста (Кено, 55), Халк (Эдуардо Саша, 87).

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