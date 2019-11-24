"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола

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"Фламенго" победил "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес благодаря дублю Габигола

В финале Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго" обыграл аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл Рафаэль Борре, но в концовке встречи победу бразильцам принес дубль Габриэла "Габигол" Барбозы.

Таким образом, "Фламенго" во второй раз в своей истории стал победителем Кубка Либертадорес.

"Фламенго" Бразилия – "Ривер Плейт" Аргентина - 2:1 (0:1)
Голы: Борре, 14 - 0:1, Габриэл Барбоза, 89 - 1:1, Габриэл Барбоза, 90+2 - 2:1

"Фламенго": Диего Алвес, Родриго Кайо, Мари, Рафинья, Филипе Луис, де Арраскаэта (Пирис, 90), Эвертон Рибейро, Арао (Витиньо, 86), Жерсон (Диего, 66), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.

"Ривер Плейт": Армани, Пинола, Каско (Диас, 77), Монтиель, Паласиос, Мартинес, Перес, Фернандес (Альварес, 69), де ла Крус, Борре (Пратто, 75), Суарес.

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