"Фламенго" почти договорился по трансферу Витиньо

"Фламенго" уладил детали трансфера форварда ЦСКА Витиньо.

Как сообщает Globо Esporte, бразильцы готовы заплатить за игрока около 10 миллионов евро, а сам Витинью, как отмечается, готов вернутся на родину.

В новом клубе Витиньо получит контракт на четыре года.

В минувшем сезоне Витиньо провел 46 игр в составе ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

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