"Фламенго" почти договорился по трансферу Витиньо

Теги фламенговитиньоцска москва

"Фламенго" почти договорился по трансферу Витиньо"Фламенго" уладил детали трансфера форварда ЦСКА Витиньо.

Как сообщает Globо Esporte, бразильцы готовы заплатить за игрока около 10 миллионов евро, а сам Витинью, как отмечается, готов вернутся на родину.

В новом клубе Витиньо получит контракт на четыре года.

В минувшем сезоне Витиньо провел 46 игр в составе ЦСКА, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.

Читайте: "Зенит" вручил Кришито приз лучшего игрока сезона  | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов