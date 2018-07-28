"Фламенго" подтвердил трансфер Витиньо

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"Фламенго" подтвердил трансфер Витиньо

"Фламенго" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего ЦСКА Витиньо.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. 24-летний форвард заключил с бразильским клубом контракт до декабря 2022 года.

Официальная презентация Витиньо в качестве игрока "Фламенго" состоится в воскресенье.

Ранее трансфер бразильца подтвердил ЦСКА. | http://soccernews.ru

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