"Фламенго" повторил фантастический рекорд 56-летней давности

"Фламенго" стал второй командой в истории, которой удалось в течение одного года выиграть и чемпионат Бразилии, и Кубок Либертадорес.

Как сообщает Globo Esporte, данное достижение никому не покорялось с 1963 года.

56 лет назад два престижных трофея сумел завоевать "Сантос" с легендарным Пеле в составе.

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