"Фламенго" продлил контракт с главным тренером Жезушем на сезон

"Фламенго" сообщил о том, что клуб продлил контракт с главным тренером Жоржи Жезушем.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что переговоры и подписание контракта проходило в масках. Весной специалист переболел коронавиурсом.

Напомним, в прошлом сезоне 65-летний специалист привел "Фаменго" к чемпионскому титулу в Бразилии и победе в Кубке Либертадорес.

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