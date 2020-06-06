"Фламенго" продлил контракт с главным тренером Жезушем на сезон
"Фламенго" сообщил о том, что клуб продлил контракт с главным тренером Жоржи Жезушем.
Новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года.
Отметим, что переговоры и подписание контракта проходило в масках. Весной специалист переболел коронавиурсом.
Напомним, в прошлом сезоне 65-летний специалист привел "Фаменго" к чемпионскому титулу в Бразилии и победе в Кубке Либертадорес.
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