"Фламенго" продлил контракт с главным тренером Жезушем на сезон

Теги фламенго

"Фламенго" продлил контракт с главным тренером Жезушем на сезон

"Фламенго" сообщил о том, что клуб продлил контракт с главным тренером Жоржи Жезушем.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что переговоры и подписание контракта проходило в масках. Весной специалист переболел коронавиурсом. 

Напомним, в прошлом сезоне 65-летний специалист привел "Фаменго" к чемпионскому титулу в Бразилии и победе в Кубке Либертадорес.

Не пропустите: Команды Серии А смогут делать до 5 замен в матчах сезона-2019/20| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Трансферное окно во Франции откроется 8 июня

Трансферное окно во Франции откроется 8 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Сейландия Сейландия 10 26
2 Параноа ЕК Параноа ЕК 10 19
3 КФС Бразилиа КФС Бразилиа 10 19
4 Дом Педро Дом Педро 10 14
5 Собрадиньо ЕК Собрадиньо ЕК 10 5
6 КА Бандеиранте КА Бандеиранте 10 1
Группа B М О
1 Бразильенсе Бразильенсе 10 24
2 Гама Гама 10 21
3 Лусиания Лусиания 10 15
4 Унаи Итапуа Унаи Итапуа 10 10
5 КдР Гуара КдР Гуара 10 6
6 СЕ Санта Мария СЕ Санта Мария 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов