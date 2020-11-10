"Фламенго" расстался с главным тренером Торрентом
Доменек Торрент покинул пост главного тренера "Фламенго". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Отметим, специалист занял эту должность 10 недель назад.
"Фламенго" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, отставая от "Интернасьоналя" на одно очко.
Тренер был уволен из-за двух крупных поражений от "Сан-Паулу" (1:4) и "Атлетико Минейро" (0:4).
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