"Фламенго" соблазняет Балотелли солидным подписным бонусом
"Фламенго" не теряет надежд заполучить нападающего Марио Балотелли, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, бразильский клуб подготовил для скандального итальянца новое более выгодное предложение.
Речь идёт об окладе 3,6 миллиона евро в год чистыми, а также выплате подписного бонуса в размере 10 миллионов.
Напомним, что этим летом Балотелли покинул "Марсель" и сейчас является свободным агентом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сантос
|14
|32
|2
|Палмейрас
|14
|29
|3
|Фламенго
|14
|27
|4
|Атлетико Минейро
|14
|27
|5
|Сан-Паулу
|13
|24
|6
|Коринтианс
|14
|24
|7
|Ботафого
|14
|22
|8
|Интернасьонал
|14
|21
|9
|Сеара
|14
|20
|10
|Байя
|14
|20
|11
|Атлетико Паранаенсе
|13
|19
|12
|Форталеза
|14
|17
|13
|Гоияс
|14
|17
|14
|Гремио
|14
|17
|15
|Васко да Гама
|14
|17
|16
|Флуминенсе
|14
|12
|17
|Крузейро
|14
|11
|18
|Чапекоенсе
|14
|10
|19
|КСА
|14
|8
|20
|Аваи
|14
|6