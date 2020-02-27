"Фламенго" впервые в истории выиграл Суперкубок Южной Америки

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"Фламенго" впервые в истории выиграл Суперкубок Южной Америки

Минувшей ночью "Фламенго" впервые в истории стал обладателем Суперкубка Южной Америки.

В ответном финальном матче турнира "красно-чёрные" разгромили эквадорский "Индепендьенте дель Валье" со счётом 3:0. Поскольку первая встреча завершилась ничьей, "стервятники" выиграли трофей. 

"Фламенго" (Бразилия) – "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - 3:0

Голы: Габриэл Барбоза, 19 - 1:0, Жерсон, 62 - 2:0, Жерсон, 89 - 3:0.

"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Лео Перейра, Густаво Энрике, Жерсон, Эвертон Рибейро (Майкл Ричард, 88), де Арраскаэта (Витиньо, 75), Арао, Габриэл Барбоза, Педро (Тиаго Майя, 27).

"Индепендьенте дель Валье": Пинос, Санчес, Кайседо (Герреро, 55), Шунке, Пресиадо, Сеговия (Кабеса, 66), Франко, Фаравелли (Ньето, 75), Пельерано, Торрес, Мурильо.

Удаления: Арао (23), Кабеса (86).

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