"Фламенго" впервые в истории выиграл Суперкубок Южной Америки
Минувшей ночью "Фламенго" впервые в истории стал обладателем Суперкубка Южной Америки.
В ответном финальном матче турнира "красно-чёрные" разгромили эквадорский "Индепендьенте дель Валье" со счётом 3:0. Поскольку первая встреча завершилась ничьей, "стервятники" выиграли трофей.
"Фламенго" (Бразилия) – "Индепендьенте дель Валье" (Эквадор) - 3:0
Голы: Габриэл Барбоза, 19 - 1:0, Жерсон, 62 - 2:0, Жерсон, 89 - 3:0.
"Фламенго": Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Лео Перейра, Густаво Энрике, Жерсон, Эвертон Рибейро (Майкл Ричард, 88), де Арраскаэта (Витиньо, 75), Арао, Габриэл Барбоза, Педро (Тиаго Майя, 27).
"Индепендьенте дель Валье": Пинос, Санчес, Кайседо (Герреро, 55), Шунке, Пресиадо, Сеговия (Кабеса, 66), Франко, Фаравелли (Ньето, 75), Пельерано, Торрес, Мурильо.
Удаления: Арао (23), Кабеса (86).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18