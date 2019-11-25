"Фламенго" вслед за Кубком Либертадорес выиграл чемпионский титул Бразилии

"Фламенго" буквально за сутки пополнил свой музей двумя престижными трофеями.

В субботу вечером "стервятники" выиграли Кубок Либертадорес благодаря волевой победе над "Ривер Плейтом".

А уже в воскресенье команда Жорже Жезуша в шестой раз в истории стала чемпионом Бразилии.

За четыре тура до завершения первенства "Фламенго" стал недосягаемым для конкурентов и досрочно взял золотые медали.

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