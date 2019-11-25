"Фламенго" вслед за Кубком Либертадорес выиграл чемпионский титул Бразилии
"Фламенго" буквально за сутки пополнил свой музей двумя престижными трофеями.
В субботу вечером "стервятники" выиграли Кубок Либертадорес благодаря волевой победе над "Ривер Плейтом".
А уже в воскресенье команда Жорже Жезуша в шестой раз в истории стала чемпионом Бразилии.
За четыре тура до завершения первенства "Фламенго" стал недосягаемым для конкурентов и досрочно взял золотые медали.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|34
|81
|2
|Сантос
|34
|68
|3
|Палмейрас
|34
|68
|4
|Гремио
|34
|59
|5
|Атлетико Паранаенсе
|34
|56
|6
|Сан-Паулу
|33
|53
|7
|Интернасьонал
|33
|50
|8
|Коринтианс
|33
|50
|9
|Гоияс
|34
|46
|10
|Байя
|34
|44
|11
|Васко да Гама
|34
|44
|12
|Форталеза
|33
|42
|13
|Атлетико Минейро
|34
|41
|14
|Ботафого
|33
|36
|15
|Сеара
|33
|36
|16
|Крузейро
|34
|36
|17
|Флуминенсе
|33
|35
|18
|КСА
|33
|29
|19
|Чапекоенсе
|33
|25
|20
|Аваи
|33
|18