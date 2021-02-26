"Фламенго" второй год подряд стал чемпионом Бразилии

Минувшей ночью определился чемпион бразильской Серие А. Им стал "Фламенго", который завоевал золотые медали первенства во второй раз подряд.

"Красно-чёрные" в заключительном туре на выезде проиграли "Сан-Паулу" со счётом 1:2, но осечка главного конкурента позволила им не упустить титул.

В параллельном матче "Интернасьонал" дома сыграл вничью с "Коринтиансом" (0:0) и отстал от "Фламенго" на 1 очко.

Для "стервятников" это седьмое чемпионство в истории. В их составе выступает бывший форвард ЦСКА Витиньо.

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