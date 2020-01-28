"Фламенго" выкупил у "Интера" Барбозу
Нападающий "Интера" Габриэл Барбозу стал игроком "Фламенго". Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.
SIM, NAÇÃO! #PodeLevantarAPlaquinha! Teremos gols do artilheiro rubro-negro até 2024! O GABIGOL É NOSSO! ⚫ pic.twitter.com/6Q6T0jJAp6— Flamengo (@Flamengo) 28 января 2020 г.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до зимы 2024 года. Кроме того, "Фламенго" заплатит 20% миланскому клубу от следующей продажи форварда.
Габигол выступал за "Фламенго" на правах аренды с января 2019 года, забив 34 гола в 43 матчах.
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