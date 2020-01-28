"Фламенго" выкупил у "Интера" Барбозу

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"Фламенго" выкупил у "Интера" Барбозу

Нападающий "Интера" Габриэл Барбозу стал игроком "Фламенго". Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до зимы 2024 года. Кроме того, "Фламенго" заплатит 20% миланскому клубу от следующей продажи форварда.

Габигол выступал за "Фламенго" на правах аренды с января 2019 года, забив 34 гола в 43 матчах.

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