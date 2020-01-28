"Фламенго" выкупит Габигола

"Фламенго" договорился с "Интером" о выкупе прав на нападающего Габриэла Барбозу, более известного как Габигол.

По информации UOL Esporte, бразильский клуб заплатит за 23-летнего футболиста около 16 миллионов евро.

Напомним, что Габигол выступает за "Фламенго" по аренде с января 2019 года, сыграл 43 матча, забил 34 гола и сделал 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что на бразильского бомбардира претендуют "Барселона", "Тоттенхэм" и другие клубы.

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