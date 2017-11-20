Фламини может продолжить карьеру в испанской Сегунде
Известный французский полузащитник Матье Фламини может продолжить карьеру в испанской Сегунде, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, 33-летний хавбек пройдёт просмотр в "Райо Вальекано". Вскоре он присоединится к "пчёлам" и будет тренироваться с первой командой.
Напомним, что Фламини сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был "Кристал Пэлас", который он покинул прошлым летом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Леванте
|42
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|Хетафе
|42
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|66
|5
|Кадис
|42
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|7
|Реал Вальядолид
|42
|63
|8
|Реал Овьедо
|42
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|9
|Луго
|42
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|11
|Реус Депортиу
|42
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|Райо Вальекано
|42
|53
|13
|Севилья II
|42
|53
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|Химнастик Таррагона
|42
|52
|15
|Альмерия
|42
|51
|16
|Реал Сарагоса
|42
|50
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|Нумансия
|42
|50
|18
|Алькоркон
|42
|50
|19
|Коста Калида
|42
|48
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|Мальорка
|42
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|Эльче
|42
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|Мирандес
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