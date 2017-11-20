Фламини может продолжить карьеру в испанской Сегунде

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Фламини может продолжить карьеру в испанской Сегунде

Известный французский полузащитник Матье Фламини может продолжить карьеру в испанской Сегунде, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 33-летний хавбек пройдёт просмотр в "Райо Вальекано". Вскоре он присоединится к "пчёлам" и будет тренироваться с первой командой.

Напомним, что Фламини сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был "Кристал Пэлас", который он покинул прошлым летом. 

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