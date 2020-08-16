Flaresenha.com: защитник "Атлетико Минейро" Гуга не перейдет в "Спартак"

Трансфер защитника "Атлетико Минейро" Гуги Гомеса в "Спартак", скорее всего, не состоится. Об этом сообщает flaresenha.com.

По данным источника, президент бразильского клуба Сержио Сете Камара сказал, что игрок продолжит карьеру в европейской команде. Это точно не "Спартак". Сумма трансфера составит более 5 млн евро.

Ранее сообщалось, что московский клуб не может согласовать с агентом игрока условия сотрудничества.

Отмечается, что 75% прав на игрока принадлежат "Атлетико Минейро", а еще 25% - "Аваи".

В этом году Гуга провел 7 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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