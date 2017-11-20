Флетчер проводит 326-й матч в АПЛ, это лучший показатель среди шотландцев

Полузащитник "Сток Сити" Даррен Флетчер вышел в стартовом составе на матч 12-го тура АПЛ против "Брайтона".

Эта игра стала для 33-летнего футболиста 326-й в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, Флетчер провёл в АПЛ больше матчей, чем любой другой игрок из Шотландии.

Не пропустите: Фердинанд составил защиту мечты. | http://soccernews.ru