Флетчер проводит 326-й матч в АПЛ, это лучший показатель среди шотландцев

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Флетчер проводит 326-й матч в АПЛ, это лучший показатель среди шотландцев

Полузащитник "Сток Сити" Даррен Флетчер вышел в стартовом составе на матч 12-го тура АПЛ против "Брайтона".

Эта игра стала для 33-летнего футболиста 326-й в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, Флетчер провёл в АПЛ больше матчей, чем любой другой игрок из Шотландии.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
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