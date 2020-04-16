Флетчер вернется в "Манчестер Юнайтед"

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Флетчер вернется в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вернется в стан "красных дьяволов". Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, футболист летом 2019 года покинул "Сток Сити" и с того момента остается без клуба. Однако о завершении карьеры он еще не сообщил.

Пока неизвестно, какую именно должность Флетчер займет в "МЮ". Клуб официально не объявлял о возвращении футболиста.

 36-летний шотландец провел в "МЮ" 12 лет. За это время он стал пятикратный чемпион АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного чемпионата мира.

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