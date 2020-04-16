Флетчер вернется в "Манчестер Юнайтед"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер вернется в стан "красных дьяволов". Об этом сообщает Manchester Evening News.
По данным источника, футболист летом 2019 года покинул "Сток Сити" и с того момента остается без клуба. Однако о завершении карьеры он еще не сообщил.
Пока неизвестно, какую именно должность Флетчер займет в "МЮ". Клуб официально не объявлял о возвращении футболиста.
36-летний шотландец провел в "МЮ" 12 лет. За это время он стал пятикратный чемпион АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного чемпионата мира.
Не пропустите: Погба рассказал, плакаты какик футболистов были у него в детстве| http://soccernews.ru
главное
-
Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном
-
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
-
Галицкий, Ротенберги и Федун вошли в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
Лента новостей
-
Шалимов опубликовал трогательный пост в своем инстаграме
-
1
Отец Неймара заверил болельщиков, что сын не хочет покидать ПСЖ
-
ПСЖ подготовит и доставит 25 тысяч блюд для персонала больниц Парижа
-
Голкипер ЦСКА Акинфеев рассказал, как относится к оскорблениям с трибун
-
Дзюба назвал пятерку сериалов для просмотра во время карантина
-
Ругани, выздоровевший после коронавируса, сфотографировался со своей беременной девушкой
-
Президент Ла Лиги Тебас рассказал о возможных вариантах завершения сезона
-
Флетчер вернется в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Исполком УЕФА проведет новую конференцию по ситуации с коронавирусом 23 апреля
-
Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном
-
6
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
"Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм" нацелились на защитника "Марселя" Сарра
-
1
"Гомель" лишился пяти очков в сезоне-2020 за причастность к договорным матчам
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
-
1
Фабио Каннаваро признался, что мечтает однажды возглавить "Наполи"
-
Газзаев считает, что пандемия коронавируса должна заставить пересмотреть зарплаты врачей
-
Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
-
Бускетс не верит, что сезон в Ла Лиге можно будет возобновить
-
1
Погба признался, что Фергюсон разбил ему сердце
-
Агент ФИФА высказался о возможном переходе Дзюбы в "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18