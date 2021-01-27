Флик летом может покинуть "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик покинет мюнхенский клуб в конце сезона, несмотря на контракт до 2023 года, сообщает Bild.

По информации издания, 55-летний специалист планирует уйти из "Баварии" вслед за председателем правления Карлом-Хайнце Румменигге. В дополнение ко всему, тренер конфликтует со спортивным директором Хассаном Салихамиджичем. Вероятно, что Флик станет преемником Йоахима Лева в сборной Германии.