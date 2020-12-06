Флик – лучший клубный тренер 2020 года, Дешам – лучший тренер сборной (IFFHS)

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2020 года.

В номинации "Лучший клубный тренер" победил Ханси Флик, возглавляющий "Баварию".

Специалист в своем дебютном сезоне с мюнхенским клубом выиграл требл – Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, – а также Суперкубок Европы.