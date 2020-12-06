Флик – лучший клубный тренер 2020 года, Дешам – лучший тренер сборной (IFFHS)
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2020 года.
В номинации "Лучший клубный тренер" победил Ханси Флик, возглавляющий "Баварию".
Специалист в своем дебютном сезоне с мюнхенским клубом выиграл требл – Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, – а также Суперкубок Европы.
В тоже время, "Лучшим тренером сборной" признан Дидье Дешам, который возглавляет команду Франции. Под его руководством французы вышли в полуфинал Лиги наций.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18