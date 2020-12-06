Флик – лучший клубный тренер 2020 года, Дешам – лучший тренер сборной (IFFHS)

Теги ханси фликдидье дешам

Флик – лучший клубный тренер 2020 года, Дешам – лучший тренер сборной (IFFHS)Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2020 года. 

В номинации "Лучший клубный тренер" победил Ханси Флик, возглавляющий "Баварию".

Специалист в своем дебютном сезоне с мюнхенским клубом выиграл требл – Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, – а также Суперкубок Европы.

В тоже время, "Лучшим тренером сборной" признан Дидье Дешам, который возглавляет команду Франции. Под его руководством французы вышли в полуфинал Лиги наций.

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