Флик может покинуть "Баварию"

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Флик может покинуть "Баварию"

Фото: твиттер EiF/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик может покинуть мюнхенский клуб из-за конфликта со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает Bild.

По сведениям издания, тренер очень недоволен тем, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с защитником Джеромом Боатенгом, поэтому футболист в летнее трансферное окно уйдет бесплатно. Кроме того, Флик пришел в ярость от того, что данная информация стала известна перед матчами с ПСЖ в 1/4 финала Лиги Чемпионов. В связи с этим тренер задумался об уходе из клуба по окончании сезона. 

56-летний Флик возглавил "Баварию" в прошлом сезоне. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии, обладателями Кубка Германии, а также выиграли Лигу Чемпионов. 

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