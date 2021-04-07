Флик может покинуть "Баварию"
Фото: твиттер EiF/Автор неизвестен
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик может покинуть мюнхенский клуб из-за конфликта со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает Bild.
По сведениям издания, тренер очень недоволен тем, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с защитником Джеромом Боатенгом, поэтому футболист в летнее трансферное окно уйдет бесплатно. Кроме того, Флик пришел в ярость от того, что данная информация стала известна перед матчами с ПСЖ в 1/4 финала Лиги Чемпионов. В связи с этим тренер задумался об уходе из клуба по окончании сезона.
56-летний Флик возглавил "Баварию" в прошлом сезоне. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии, обладателями Кубка Германии, а также выиграли Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20