Флик может покинуть "Баварию" ради АПЛ

Будущее Ханси Флика на посту главного тренера "Баварии" находится под вопросом, сообщает Kicker.

По информации издания, переманить 55-летнего специалиста хотят неназванные клубы АПЛ.

Контракт между наставником и клубом истекает летом, а условия нового договора до сих пор не согласованы.

Флик возглавил "Баварию" 3 ноября, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда провела 20 матчей - 17 побед, 1 ничья и 2 поражения.

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