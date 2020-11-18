Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик может возглавить сборную Германии, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, руководство немецкого футбольного союза приняло решение уволить нынешнего наставника Йоахима Лева после того, как команда проиграла Испании (0:6) и не сумела пробиться в полуфинал Лиги наций.

Флик не исключает вероятности ухода из "Баварии", так как он недоволен возможным уходом из команды защитников Давида Алабы и Джерома Боатенга, чьи контракты истекают следующим летом.

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