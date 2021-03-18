Флик назвал игроков, которых хотел видеть в "Баварии" в межсезонье

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Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался об игроках, которых хотел бы видеть в своей команде.

"Все говорят, что я хочу видеть в "Баварии" Хадсона-Одои и Деста. Конечно, мы мечтаем об этом, но не получилось их купить.

Кто-то рассказывает, что я не хочу видеть в команде Лероя Сане, а предпочел бы ему Вернера и Хавертца. Это не правда. Я хотел всех троих! По Сане мы приняли совместное решение", — цитирует Флика Sky Sport Germany.

Напомним, "Бавария" купила сане у "Манчестер Сити" за 60 миллионов евро летом 2020 года. Хавертц и Вернер оказались в "Челси".