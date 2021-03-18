Флик назвал игроков, которых хотел видеть в "Баварии" в межсезонье
Фото: Твиттер @FCBayern
Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался об игроках, которых хотел бы видеть в своей команде.
"Все говорят, что я хочу видеть в "Баварии" Хадсона-Одои и Деста. Конечно, мы мечтаем об этом, но не получилось их купить.
Кто-то рассказывает, что я не хочу видеть в команде Лероя Сане, а предпочел бы ему Вернера и Хавертца. Это не правда. Я хотел всех троих! По Сане мы приняли совместное решение", — цитирует Флика Sky Sport Germany.
Напомним, "Бавария" купила сане у "Манчестер Сити" за 60 миллионов евро летом 2020 года. Хавертц и Вернер оказались в "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20