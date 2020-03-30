Флик не будет обсуждать с "Баварией" новый контракт из-за коронавируса

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Флик не будет обсуждать с "Баварией" новый контракт из-за коронавируса

Главный тренер "Баварии" 

Напомним, что соглашение между сторонами истекает по окончании сезона, но руководство "ротен" довольно работой 55-летнего специалиста и хотело бы продолжить сотрудничество.

Впрочем, сам наставник пока не готов обсуждать своё будущее из-за пандемии коронавируса. Он считает, что борьба с болезнью гораздо важнее, а к вопросу подписания нового договора можно вернуться позднее.

Флик возглавил "Баварию" 3 ноября, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда провела 21 матч - 18 побед, 1 ничья и 2 поражения.

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