Флик не будет обсуждать с "Баварией" новый контракт из-за коронавируса

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик отложил переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

Напомним, что соглашение между сторонами истекает по окончании сезона, но руководство "ротен" довольно работой 55-летнего специалиста и хотело бы продолжить сотрудничество.

Впрочем, сам наставник пока не готов обсуждать своё будущее из-за пандемии коронавируса. Он считает, что борьба с болезнью гораздо важнее, а к вопросу подписания нового договора можно вернуться позднее.

Флик возглавил "Баварию" 3 ноября, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда провела 21 матч - 18 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Не пропустите: Нойер потребовал от "Баварии" контракт до 2025 года. | http://soccernews.ru