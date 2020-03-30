Флик не будет обсуждать с "Баварией" новый контракт из-за коронавируса
Главный тренер "Баварии"
Напомним, что соглашение между сторонами истекает по окончании сезона, но руководство "ротен" довольно работой 55-летнего специалиста и хотело бы продолжить сотрудничество.
Впрочем, сам наставник пока не готов обсуждать своё будущее из-за пандемии коронавируса. Он считает, что борьба с болезнью гораздо важнее, а к вопросу подписания нового договора можно вернуться позднее.
Флик возглавил "Баварию" 3 ноября, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда провела 21 матч - 18 побед, 1 ничья и 2 поражения.
Не пропустите: Нойер потребовал от "Баварии" контракт до 2025 года. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора
-
Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 2
-
Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти в изолированных лагерях
-
"Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных
-
Капитан "Астон Виллы" призвал болельщиков соблюдать карантин, а сам нарушил его, разбив собственный Range Rover
Лента новостей
-
Гризманн заявил, что хотел бы играть за "Барселону" под 7-м номером
-
Широков высказал предположение о том, когда закончится пауза в РПЛ
-
Спортивный директор "Тамбова" считает, что урезать зарплату игрокам его команды будет несправедливо
-
Sport24: ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса до 1 мая
-
4
Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%
-
Бывший гокипер "Стяуа" Тудор умер в возрасте 43 лет
-
"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора
-
4
Экс-тренер "Реал Сосьедада": "Гризманн - козел отпущения в "Барселоне"
-
"МЮ" и "Ювентус" могут провести сделку по обмену футболистами
-
Головин назвал своё любимое блюдо
-
Федун высказался о возможном снижении зарплат игроков РПЛ из-за коронавируса
-
ПСЖ потеряет более 200 миллионов евро, если сезон закончится в июне
-
Флик не будет обсуждать с "Баварией" новый контракт из-за коронавируса
-
Ещенко не считает Бакаева лидером "Спартака"
-
Головин рассказал о лучшем моменте в своей карьере
-
"Манчестер Сити" поспорит за Упамекано
-
Форвард "Ростова" Шомуродов назвал игроков, на которых он равняется
-
Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 2
-
Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти в изолированных лагерях
-
Колосков поддержал идею урезать зарплаты игрокам из РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16