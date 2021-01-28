Флик не хочет уходить из "Баварии", но конфликт внутри клуба есть

Теги ханси фликбавария мюнхенхасан салихамиджич

Флик не хочет уходить из "Баварии", но конфликт внутри клуба естьХанси Флик не думает об уходе с поста главного тренера "Баварии" в ближайшем будущем.

По информации журналиста Sport1 Флориана Плеттенберга, немецкий специалист готов отработать контракт до конца.

Однако, между Фликом и спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем часто возникают разногласия по различным вопросам, в частности  - в оценке уровня состава команды. Но все же обе стороны стараются держаться в рамках профессиональных отношений. 

Напомним, в СМИ появилась информация, что Флик может в ближайшее время покинуть "Баварию"

Читать подробнее: Флик летом может покинуть "Баварию" | http://soccernews.ru

 
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