Флик не хочет уходить из "Баварии", но конфликт внутри клуба есть
Ханси Флик не думает об уходе с поста главного тренера "Баварии" в ближайшем будущем.
По информации журналиста Sport1 Флориана Плеттенберга, немецкий специалист готов отработать контракт до конца.
Однако, между Фликом и спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем часто возникают разногласия по различным вопросам, в частности - в оценке уровня состава команды. Но все же обе стороны стараются держаться в рамках профессиональных отношений.
Напомним, в СМИ появилась информация, что Флик может в ближайшее время покинуть "Баварию"
Читать подробнее: Флик летом может покинуть "Баварию" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20