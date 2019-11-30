Флик: "Не могу понять, почему Лам в своё время не получил "Золотой мяч"
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик признался, что ему непонятны критерии выбора обладателя "Золотого мяча".
"Не могу понять, почему такой игрок, как Филипп Лам, в своё время не получил "Золотой мяч". Он выиграл всё на клубном уровне", - цитирует Флика A Bola.
Лам почти всю карьеру провёл в "Баварии" за исключением двухлетней аренды в "Штутгарте".
В составе "ротен" фланговый защитник выиграл 21 трофей. Кроме того, он со сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году.
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