Флик: "Не могу понять, почему Лам в своё время не получил "Золотой мяч"

Теги бавария мюнхенфилипп ламзолотой мяч

Флик: "Не могу понять, почему Лам в своё время не получил "Золотой мяч"

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик признался, что ему непонятны критерии выбора обладателя "Золотого мяча".

"Не могу понять, почему такой игрок, как Филипп Лам, в своё время не получил "Золотой мяч". Он выиграл всё на клубном уровне", - цитирует Флика A Bola. 

Лам почти всю карьеру провёл в "Баварии" за исключением двухлетней аренды в "Штутгарте".

В составе "ротен" фланговый защитник выиграл 21 трофей. Кроме того, он со сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году.

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