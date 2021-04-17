Флик объявил о желании покинуть "Баварию"
Фото твиттер "Баварии"
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик намерен уйти с занимаемого поста.
"Я хочу расторгнуть контракт с клубом. Для меня было важно самому сообщить об этом команде, потому что слухи уже ходят. Причины останутся внутри "Баварии". Руководство узнало о моём желании уйти сразу после вылета из Лиги Чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность руководить этой невероятной командой", - цитирует Флика Kicker.
Контракт 56-летнего специалиста с "ротен" рассчитан до июня 2023 года. Он возглавляет команду с ноября 2019 года и уже выиграл с ней 6 трофеев.
Новым тренером "Баварии", согласно данным СМИ, может стать Юрген Клопп, Юлиан Нагельсманн или Массимилиано Аллегри.
Самого Флика уже не первую неделю сватают в сборную Германии, которую после Евро-2020 покинет Йоахим Лёв.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20