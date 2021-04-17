Флик объявил о желании покинуть "Баварию"

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Флик объявил о желании покинуть "Баварию"

Фото твиттер "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик намерен уйти с занимаемого поста.

"Я хочу расторгнуть контракт с клубом. Для меня было важно самому сообщить об этом команде, потому что слухи уже ходят. Причины останутся внутри "Баварии". Руководство узнало о моём желании уйти сразу после вылета из Лиги Чемпионов. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность руководить этой невероятной командой", - цитирует Флика Kicker.

Контракт 56-летнего специалиста с "ротен" рассчитан до июня 2023 года. Он возглавляет команду с ноября 2019 года и уже выиграл с ней 6 трофеев.

Новым тренером "Баварии", согласно данным СМИ, может стать Юрген КлоппЮлиан Нагельсманн или Массимилиано Аллегри.

Самого Флика уже не первую неделю сватают в сборную Германии, которую после Евро-2020 покинет Йоахим Лёв.

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