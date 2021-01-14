Флик охарактеризовал одним словом вылет "Баварии" из Кубка Германии от "Хольштайна"

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Флик охарактеризовал одним словом вылет "Баварии" из Кубка Германии от "Хольштайна"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик подвёл итоги проигранного матча 1/16 финала Кубка Германии против "Хольштайн Киля".

Напомним, что "ротен" были биты в серии пенальти после результативной ничьей (2:2) в основное время.

"Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, поскольку хотели снова выиграть требл. В целом всё решили детали. Очень обидно, что "Бавария" позволила сопернику сравнять счёт на последних секундах. Нужно поздравить "Хольштайн", матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Им удалось прекрасно выстроить оборону, а их вратарь выдал великолепную игру, в том числе, в серии пенальти", - сказал Флик.

"Бавария" не станет обладателем Кубка Германии впервые с 2018 года.

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