Флик охарактеризовал одним словом вылет "Баварии" из Кубка Германии от "Хольштайна"
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик подвёл итоги проигранного матча 1/16 финала Кубка Германии против "Хольштайн Киля".
Напомним, что "ротен" были биты в серии пенальти после результативной ничьей (2:2) в основное время.
"Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, поскольку хотели снова выиграть требл. В целом всё решили детали. Очень обидно, что "Бавария" позволила сопернику сравнять счёт на последних секундах. Нужно поздравить "Хольштайн", матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Им удалось прекрасно выстроить оборону, а их вратарь выдал великолепную игру, в том числе, в серии пенальти", - сказал Флик.
"Бавария" не станет обладателем Кубка Германии впервые с 2018 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20