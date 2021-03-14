Флик отреагировал на победу "Баварии" в матче с "Вердером"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура чемпионата Германии с бременским "Вердером" (3:1).
"Наша победа более, чем заслуженная. Мы могли забить и больше голов. Мы полностью реализовали план на игру. Меня порадовал гол после розыгрыша углового. Это заготовка наших тренеров Тони Тапаловича и Мирослава Клозе. Это комплимент их работе. Меня разозлил пропущенный гол, но в целом оборона играла хорошо. Я доволен результатом", - приводит слова Флик официальный сайт клуба.
После 25 туров "Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и опережает ближайшего преследователя на пять очков.
Не пропустите: "Бавария" готова отпустить Флика в сборную Германии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20