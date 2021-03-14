Флик отреагировал на победу "Баварии" в матче с "Вердером"



Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура чемпионата Германии с бременским "Вердером" (3:1).

"Наша победа более, чем заслуженная. Мы могли забить и больше голов. Мы полностью реализовали план на игру. Меня порадовал гол после розыгрыша углового. Это заготовка наших тренеров Тони Тапаловича и Мирослава Клозе. Это комплимент их работе. Меня разозлил пропущенный гол, но в целом оборона играла хорошо. Я доволен результатом", - приводит слова Флик официальный сайт клуба.

После 25 туров "Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и опережает ближайшего преследователя на пять очков.

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