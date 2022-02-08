Флик отреагировал на предстоящий переход Зюле в дортмундскую "Боруссию"

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Флик отреагировал на предстоящий переход Зюле в дортмундскую "Боруссию"

Фото: инстаграм немецкого футбольного союза/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем переходе защитника мюнхенской "Баварии" Никласа Зюле в дортмундскую "Боруссию".

"Я очень рад за Зюле и Бундеслигу. Он является игроком хорошего уровня. Его решение является хорошим знаком для сборной Германии перед чемпионатом мира, так как он останется на родине и будет играть здесь. "Боруссия" приложила немало усилий, чтобы подписать Зюле. Я думаю, что его переход усилит конкуренцию в чемпионате", - приводит слова Флика Sport1.de.

Напомним, что 26-летний Зюле отказался продлевать с "Баварией" контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, футболист перейдет в "Боруссию" бесплатно.

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