Флик отреагировал на предстоящий переход Зюле в дортмундскую "Боруссию"
Фото: инстаграм немецкого футбольного союза/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем переходе защитника мюнхенской "Баварии" Никласа Зюле в дортмундскую "Боруссию".
"Я очень рад за Зюле и Бундеслигу. Он является игроком хорошего уровня. Его решение является хорошим знаком для сборной Германии перед чемпионатом мира, так как он останется на родине и будет играть здесь. "Боруссия" приложила немало усилий, чтобы подписать Зюле. Я думаю, что его переход усилит конкуренцию в чемпионате", - приводит слова Флика Sport1.de.
Напомним, что 26-летний Зюле отказался продлевать с "Баварией" контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, футболист перейдет в "Боруссию" бесплатно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20