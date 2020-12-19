Флик отреагировал на решение ФИФА назвать Клоппа лучшим тренером 2020 года

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Флик отреагировал на решение ФИФА назвать Клоппа лучшим тренером 2020 года

Наставник "Баварии" Ханси Флик рассказал о своих эмоциях после церемонии награждения FIFA The Best.

Напомним, что лучшим тренером 2020 года был выбран Юрген Клопп из "Ливерпуля". При одинаковом количестве голосов рулевой "красных" выиграл по дополнительным показателям.

"Жизнь продолжается. Конечно, я немного разочарован, но это нормально. Если попадаешь в тройку лучших, то хочешь выиграть. Мы живём в мире высоких достижений, поэтому нам всегда хочется побеждать. Но всё идёт своим чередом. У нас новые цели. Эта глава закрыта. "Бавария" достигла исключительных результатов. У нас в составе есть два лучших футболиста - Нойер и Левандовски. У нас был исключительный сезон", - цитирует Флика Goal.com.

"Бавария" в 2020 году выиграла пять трофеев - Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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