Флик озвучил цель "Баварии" на остаток календарного года

Теги бавария мюнхен

Флик озвучил цель "Баварии" на остаток календарного года

Исполняющий обязанности главного тренера "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал о целях команды на декабрь.

"Мы хотим завершить первый круг с тремя победами. Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой", - цитирует Флика официальный сайт "ротен".

До зимнего перерыва "Бавария" сыграет с "Вердером" (14 декабря), "Фрайбургом" (18 декабря) и "Вольфсбургом" (21 декабря).

По итогам 14 туров мюнхенцы занимают седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 24 очка.

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