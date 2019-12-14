Флик озвучил цель "Баварии" на остаток календарного года
Исполняющий обязанности главного тренера "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал о целях команды на декабрь.
"Мы хотим завершить первый круг с тремя победами. Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой", - цитирует Флика официальный сайт "ротен".
До зимнего перерыва "Бавария" сыграет с "Вердером" (14 декабря), "Фрайбургом" (18 декабря) и "Вольфсбургом" (21 декабря).
По итогам 14 туров мюнхенцы занимают седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе 24 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|2
|РБ Лейпциг
|14
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|14
|26
|4
|Шальке
|14
|25
|5
|Фрайбург
|14
|25
|6
|Байер Леверкузен
|14
|25
|7
|Бавария Мюнхен
|14
|24
|8
|Хоффенхайм
|15
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Аугсбург
|15
|20
|11
|Унион Берлин
|14
|19
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вердер Бремен
|14
|14
|15
|Герта
|14
|12
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|14
|12
|17
|Падерборн
|14
|8
|18
|Кельн
|14
|8