Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев

Теги ханси фликатлетико мадридбавария мюнхен

Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико" рассказал, что думает о мадридском клубе.

"В Ла Лиге "Атлетико" занимает второе место, может стать и первым, если выиграет матч в запасе. Мы в предвкушении этой встречи. У этой команды лучшая в Примере оборона и вторая лучшая атака", - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

Матч "Атлетико" - "Бавария" состоится завтра, 1 декабря. Начало игры - в 23.00 (мск).

Не пропустите: Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне

"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов