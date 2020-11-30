Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Атлетико" рассказал, что думает о мадридском клубе.

"В Ла Лиге "Атлетико" занимает второе место, может стать и первым, если выиграет матч в запасе. Мы в предвкушении этой встречи. У этой команды лучшая в Примере оборона и вторая лучшая атака", - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

Матч "Атлетико" - "Бавария" состоится завтра, 1 декабря. Начало игры - в 23.00 (мск).

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