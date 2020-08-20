Флик поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов с ПСЖ

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик дал комментарии после победы над "Лионом" (3:0) в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Мы понимали, что будет непросто. "Лион" выходил на игру после прекрасных побед над "Ювентусом" и "Манчестер Сити". Это тактически грамотная команда, которая создала нам проблемы в начале игры. Мы знаем, что нам следует лучше обороняться, нам нельзя так просто терять мяч, однако это случалось.

ПСЖ - отличная команда, они вышли в полуфинал, а теперь и в финал. Мы проведем анализ кое-каких аспектов, мы знаем, что у них быстрые футболисты. Мы постараемся организовать нашу защиту, однако понятно, что наше главное оружие - давление на соперника", - приводит слова Флика сайт УЕФА.

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