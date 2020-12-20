Флик подвел итоги календарного года для "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал официальному сайту клуба результат матч Бундеслиги с "Байером" (2:1) и подвел итоги уходящего года.

"Победа в матче была нашей целью. Команда обладает силой воли - это заметно. Однако, мы вновь проигрывали по ходу матча. Виной этому считаю невнимательность. Любая наша ошибка наказывается.

Впрочем, у нас есть все необходимое для камбэков в таких матчах. Мы до последней секунды верим в свои силы. Мы заканчиваем год так, как и планировали – возвращаемся домой с 3 очками.