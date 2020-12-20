Флик подвел итоги календарного года для "Баварии"
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал официальному сайту клуба результат матч Бундеслиги с "Байером" (2:1) и подвел итоги уходящего года.
"Победа в матче была нашей целью. Команда обладает силой воли - это заметно. Однако, мы вновь проигрывали по ходу матча. Виной этому считаю невнимательность. Любая наша ошибка наказывается.
Впрочем, у нас есть все необходимое для камбэков в таких матчах. Мы до последней секунды верим в свои силы. Мы заканчиваем год так, как и планировали – возвращаемся домой с 3 очками.
"Бавария" успешно завершила фантастический год", – сказал Флик.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20