Флик подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА с "Севильей"

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Флик подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА с "Севильей"

Наставник "Баварии" Ханси Флик дал комментарии после победы своей команды над "Севильей" (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

"У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как моя команда старается выправить положение, делает это на характере. В итоге пришлось стиснуть зубы, потерпеть, но наградой стала победа", - цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

"Севилья" в пятый раз в истории проиграла Суперкубок УЕФА, а "Бавария" стала двукратным победителем турнира.

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