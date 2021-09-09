Флик повторил достижение Лёва в сборной Германии

Фото: твиттер сборной Германии

Сборная Германии разгромила Исландию (4:0) в игре квалификации ЧМ-2022.

Германия выиграла все три матча под руководством Ханса-Дитера Флика с общим счетом 12:0.

Как сообщает OptaFranz, Флик повторил достижение экс-тренера сборной Йоахим Лёва, одержав победы в трех стартовых играх во главе сборной, при этом не пропустив ни одного гола.

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