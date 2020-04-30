Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте.

По данным источника, новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Отметим, что все участники переговоров находились в стильных клубных масках, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом.

Напомним, Флик возглавил "Баварию" по ходу сезона, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда сумела вернуться на первую строчку в Бундеслиге.

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