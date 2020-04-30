Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте.
По данным источника, новое соглашение рассчитано до 2023 года.
Отметим, что все участники переговоров находились в стильных клубных масках, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом.
Напомним, Флик возглавил "Баварию" по ходу сезона, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда сумела вернуться на первую строчку в Бундеслиге.
А еще: "Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
-
Суарес впервые за полтора месяца покинул свой дом
-
Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой
-
Во Франции назвали ориентировочную дату начала нового сезона
-
"Зенит" составил сборную из бывших легионеров по числу официальных матчей за сборную
-
Жена Мамаева показала, как она выглядела за пластической операции
-
АПЛ представила строгий свод правил для возобновления тренировок
-
Официально: ПСЖ объявлен чемпионом Франции
-
Роналду сообщил СМИ информацию о болезни Дибалы, чтобы не возвращаться в Италию
-
Адвокат Мамаева прокомментировал иск телеведущей Ушаковой
-
Александр Кокорин отреагировал на иск телеведущей Ольги Ушаковой
-
1
Девушка Дибалы прокомментировала информацию о еще одном положительном тесте на коронавирус у Пауло
-
Один из спонсоров чемпионата Франции разорвал контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона
-
Футболист Фролов поддержал хоккеиста, который раскритиковал правительство России
-
Появилось видео, как автомобиль бывшего игрока "Барселоны" устроил ДТП в Краснодаре
-
Журналист Егоров прояснил позицию "Ростова" по возобновлению сезона РПЛ
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак"
-
Азар успеет восстановиться от травмы до возобновления Примеры
-
Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ
-
Мамаев готов единолично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16