Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой

Теги бавария мюнхенханси флик

Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте.

По данным источника, новое соглашение рассчитано до 2023 года.

Отметим, что все участники переговоров находились в стильных клубных масках, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом.

Напомним, Флик возглавил "Баварию" по ходу сезона, сменив уволенного Нико Ковача. Под его руководством команда сумела вернуться на первую строчку в Бундеслиге.

А еще: "Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов