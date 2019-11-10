Флик продолжит тренировать "Баварию"

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб прекращает поиск нового наставника, поскольку решил предоставить больше времени исполняющему обязанности главного тренера команды Хансу-Дитеру Флику.

"Пока что мы будем работать с Фликом. Он сказал, что две игры были его первой финишной чертой. Сегодня он пересёк её, сделав свою работу на отлично. И теперь мы продолжим. Я уважаю Арсена Венгера. Мы позвоним ему и всё объясним. Я не хочу нервировать его", - сказал Румменигге.

Напомним, что Флик сменил уволенного Нико Ковача и на текущей неделе выиграл оба матча с общим счётом 6:0.

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