Флик продолжит тренировать "Баварию"
Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб прекращает поиск нового наставника, поскольку решил предоставить больше времени исполняющему обязанности главного тренера команды Хансу-Дитеру Флику.
"Пока что мы будем работать с Фликом. Он сказал, что две игры были его первой финишной чертой. Сегодня он пересёк её, сделав свою работу на отлично. И теперь мы продолжим. Я уважаю Арсена Венгера. Мы позвоним ему и всё объясним. Я не хочу нервировать его", - сказал Румменигге.
Напомним, что Флик сменил уволенного Нико Ковача и на текущей неделе выиграл оба матча с общим счётом 6:0.
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Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой"
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