Флик прокомментировал историческую победу "Баварии" над "Барселоной"
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался касательно разгрома, который его команда устроила "Барселоне" в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.
Напомним, что "ротен" победили соперника со счётом 8:2, забив по четыре гола в каждом из таймов.
"Знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы. У нас очень мастеровитые и энергичные игроки. Сейчас нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче. Там мы начнём всё сначала. Мюллер заслуживает звание лучшего игрока матча, он задавал тон в атаке, но я должен похвалить всю команду, за то, что мы сохраняли эту интенсивность в нападении все 90 минут", - сказал Флик в комментарии официальному сайту УЕФА.
В 1/2 финала ЛЧ "Бавария" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".
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