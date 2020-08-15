Флик прокомментировал историческую победу "Баварии" над "Барселоной"

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик высказался касательно разгрома, который его команда устроила "Барселоне" в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Напомним, что "ротен" победили соперника со счётом 8:2, забив по четыре гола в каждом из таймов.

"Знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы. У нас очень мастеровитые и энергичные игроки. Сейчас нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче. Там мы начнём всё сначала. Мюллер заслуживает звание лучшего игрока матча, он задавал тон в атаке, но я должен похвалить всю команду, за то, что мы сохраняли эту интенсивность в нападении все 90 минут", - сказал Флик в комментарии официальному сайту УЕФА.

В 1/2 финала ЛЧ "Бавария" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".

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