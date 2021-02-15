Флик прокомментировал летний трансфер Упамекано

Наставник "Баварии" Ханси Флик высказался по поводу приобретения центрального защитника "РБ Лейпциг" Дайота Упамекано.

Напомним, что "ротен" объявили о трансфере в воскресенье, однако к новой команде француз присоединится только летом.

"Это наше будущее. Я рад, что нам удалось подписать его. Но на сегодняшний день важно только то, что происходит здесь и сейчас. Наша задача - играть, и он должен делать то же самое в составе "РБ Лейпциг". Насколько я знаю, он будет отдавать всё, выступая за нынешнюю команду", - сказал Флик.

"Бавария" купила Упамекано за 42,5 миллиона евро и заключила с ним контракт до июня 2026 года.

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