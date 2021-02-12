Флик прокомментировал победу "Баварии" на Клубном ЧМ
Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился эмоциями в связи с завоеванием шестого трофея за год.
Напомним, что в четверг "ротен" стали победителями Чемпионата Мира среди клубов.
"Поздравляю команду с, безусловно, историческим достижением. Даже для такого успешного клуба, как наш, это лучший сезон в истории. Мы доминировали и заслужили победу в финале. Менталитет команды был великолепен. Огромный успех и выдающаяся командная работа", - сказал Флик.
6 трофеев за год - это повторение рекорда "Барселоны", установленного в 2009 году.
Не пропустите: "Бавария" изобразила Флика в образе Таноса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20