Флик прокомментировал победу "Баварии" на Клубном ЧМ

Наставник мюнхенской "Баварии" Ханси Флик поделился эмоциями в связи с завоеванием шестого трофея за год.

Напомним, что в четверг "ротен" стали победителями Чемпионата Мира среди клубов.

"Поздравляю команду с, безусловно, историческим достижением. Даже для такого успешного клуба, как наш, это лучший сезон в истории. Мы доминировали и заслужили победу в финале. Менталитет команды был великолепен. Огромный успех и выдающаяся командная работа", - сказал Флик.

6 трофеев за год - это повторение рекорда "Барселоны", установленного в 2009 году.

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