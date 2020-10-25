Флик прокомментировал победу "Баварии" над "Айнтрахтом"

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик высказался о разгромной победе в матче 5-го тура Бундеслиги против "Айнтрахта" (5:0).

"Мы показали хорошую игру в обороне. "Айнтрахт" может быть неприятным соперником, у них все отработано до автоматизма. Но "Бавария" сейчас очень эффективна, с уверенностью используем все моменты. Сегодня мы мало, чего им позволили", - цитирует пресс-служба клуба Флика.

После 5 туров Бундеслиги "Бавария" занимает 2 место в турнирной таблице.

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